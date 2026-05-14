投資ファンドに架空の事業を紹介し、自社株を約16億円で投資会社に購入させたとして、警視庁捜査2課は13日、詐欺容疑で東京都港区の医療関連会社「MTU」元社長原拓也容疑者を詐欺容疑で逮捕した。同社は2023年11月、元TOKIOの国分太一がMCを務めていた毎日放送の経済ドキュメンタリー番組「TOKIOテラス」などの複数の番組に出演歴があり、ネット上では物議を醸している。 原容疑者は昨年2月ごろ、ウソの売り上げや事業実績