中東情勢の影響を受け、日清製粉ウェルナは小麦粉やパスタなど200品目以上を8月から値上げします。日清製粉ウェルナは8月1日の納品分から、小麦粉やパスタ、冷凍食品などあわせて212品目を値上げすると発表しました。値上げ幅は最大で24%です。原材料や物流などの費用の上昇、円安傾向の継続に加え、中東情勢悪化の影響で包装資材などの価格が急激に上がっていることが要因です。例えば、▼「日清 お好み焼粉 500g」は希