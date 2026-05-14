全国の強豪がしのぎを削る「高校相撲金沢大会」が10日後に迫っています。14日は組み合わせ抽選会が行われ、石川からの出場校も含め全国63校の対戦カードが決まりました。今回で110回目となる高校相撲金沢大会は、1915年・大正4年に始まり、高校スポーツ界で最も古い歴史を誇ります。ことしは、全国から63校が伝統の黒鷲旗を懸けて全力でぶつかり合います。石川県勢では去年惜しくもベスト4で敗れた金沢市立工業や、こ