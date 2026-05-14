テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）の第7話が13日に放送され、不倫相手と同僚を交えて自宅で食事をする夫婦の姿に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「地獄の食卓…」不倫相手らを招いて食事する稲葉友＆入山法子29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）。ある日、史幸から「妻にバレた。妻が君