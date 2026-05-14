森永乳業のカップアイス「MOW（モウ）」シリーズから、新商品『MOW 宇治抹茶〜抹茶×ミルク〜』が、全国で数量限定発売された。【写真】マイメロディが登場する『MOW（モウ）練乳いちご』近年は世界的な抹茶ブームを背景に、抹茶需要が急速に拡大している。2024年の抹茶を含む緑茶の輸出額は364億円で、前年比24％増と大きく伸長。こうした市場環境を受け、「MOW 宇治抹茶」シリーズも販売数量前年比110％と好調に推移している