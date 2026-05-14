MOWから新作「宇治抹茶〜抹茶×ミルク〜」登場 抹茶ラテ着想の数量限定アイス
森永乳業のカップアイス「MOW（モウ）」シリーズから、新商品『MOW 宇治抹茶〜抹茶×ミルク〜』が、全国で数量限定発売された。
【写真】マイメロディが登場する『MOW（モウ）練乳いちご』
近年は世界的な抹茶ブームを背景に、抹茶需要が急速に拡大している。2024年の抹茶を含む緑茶の輸出額は364億円で、前年比24％増と大きく伸長。こうした市場環境を受け、「MOW 宇治抹茶」シリーズも販売数量前年比110％と好調に推移している。特に、昨年夏に発売した「玄米茶ミックス」は前年同月比138％となり、シリーズ内でも高い実績を残した。
発売中の『MOW 宇治抹茶〜抹茶×ミルク〜』は、渋みと旨みのバランスが取れた抹茶アイスと、MOWならではのミルクアイスをマーブル状に充填した一品。2つの素材を組み合わせることで、抹茶の奥深い風味とミルクのまろやかさを一度に楽しめる味わいに仕上げた。
抹茶アイスには宇治抹茶を100％使用。さらに森永練乳を加えることで、抹茶の旨みやほろ苦さを引き立てながら、ミルクのコクもしっかり感じられる“抹茶ラテ”仕立てを表現。抹茶の渋み、旨み、ミルクの甘みがなめらかに重なり合い、数量限定ならではの上質な味わいを楽しめる。
価格は180円（税別）。全国のコンビニエンスストア、量販店、一般小売店で販売されている。
【写真】マイメロディが登場する『MOW（モウ）練乳いちご』
近年は世界的な抹茶ブームを背景に、抹茶需要が急速に拡大している。2024年の抹茶を含む緑茶の輸出額は364億円で、前年比24％増と大きく伸長。こうした市場環境を受け、「MOW 宇治抹茶」シリーズも販売数量前年比110％と好調に推移している。特に、昨年夏に発売した「玄米茶ミックス」は前年同月比138％となり、シリーズ内でも高い実績を残した。
抹茶アイスには宇治抹茶を100％使用。さらに森永練乳を加えることで、抹茶の旨みやほろ苦さを引き立てながら、ミルクのコクもしっかり感じられる“抹茶ラテ”仕立てを表現。抹茶の渋み、旨み、ミルクの甘みがなめらかに重なり合い、数量限定ならではの上質な味わいを楽しめる。
価格は180円（税別）。全国のコンビニエンスストア、量販店、一般小売店で販売されている。