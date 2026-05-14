子どもは成長すると、少しずつ親から離れていくものです。頭ではわかっていても、ママたちは「この可愛さ、いつまで続くのだろう」と思う瞬間はないでしょうか。とくに男の子は、幼い頃の甘え方が独特で、特別な存在だと感じるママも少なくないようです。今回の投稿者さんも、小学4年生の息子の可愛さにしみじみとした思いを抱いています。『小4、10歳の息子が可愛い。小さい頃と同じようにずっと可愛いです。最近授業参観とかでは