＜息子が可愛くてたまらない＞甘えん坊はいつまで？ママたちが語る「男の子の可愛さ」
子どもは成長すると、少しずつ親から離れていくものです。頭ではわかっていても、ママたちは「この可愛さ、いつまで続くのだろう」と思う瞬間はないでしょうか。とくに男の子は、幼い頃の甘え方が独特で、特別な存在だと感じるママも少なくないようです。今回の投稿者さんも、小学4年生の息子の可愛さにしみじみとした思いを抱いています。
『小4、10歳の息子が可愛い。小さい頃と同じようにずっと可愛いです。最近授業参観とかでは少し冷たい感じはするけれど……。そろそろ親離れしてきちゃうかなと思うのですが……。今でも気づいたら膝に乗ってくるとか、甘えん坊なところがあるので可愛くてたまりません！ いつまでこの可愛さは続くのかな？』
小学生男子、まだまだ可愛い
まず目立ったのは、小4はまだまだ可愛いという声です。同じ年頃の子どもをもつママからも、共感のコメントが続きました。
『うちも同じ4年生10歳の息子がいる。まだまだ可愛いよね。上の子は甘えん坊ではなかったから余計に！ 一緒に寝たいってまだ言ってくるし。いつまでもこのままでいてほしい』
『小3息子可愛い。小さめだし、ほっぺも手もプヨプヨしていて、まだ赤子のようだよ』
まだ幼さが残る姿に癒やされているという声もありました。身体は大きくなっても、ふとした仕草に幼さが残る年頃なのでしょう。10歳ならまだほっぺも体もフワフワです。ギュッとしたくなりますよね。
『うちは中学生まで一緒に寝ていいよって言っている』
『うちも10歳の息子いるけれどほんと可愛いよね！ 「ママの横で寝たい」って毎日言ってくるし膝の上にも乗ってくる。何歳までひっついてきてくれるの？ と聞いたら「20歳までかな？」って』
子どもの無邪気な言葉に、思わず笑ってしまうママもいるようです。周りには言いにくくても、同じように感じているママは少なくないのかもしれません。一方で、こんな悩みもありました。
『うちの子もまだまだ可愛いと思える小3。でも、お風呂はそろそろ別に入った方がいいのかな？』
この問いには、「うちは5歳からひとりで入っていたよ。なんかイヤだったから」という意見もあり、家庭によって考え方はさまざまです。
男の子はずっと可愛い？
さらに興味深かったのは、男の子は大きくなっても可愛いとの声でした。実際に成長した息子をもつママからのコメントには、説得力があります。
『途中、ホルモンが悪さをして訳わからん反抗期がくるけれど、すぐ過ぎ去ってまた可愛い息子に戻るよ。男の子って基本的に優しいしね』
『明日22歳の誕生日を迎える息子。リビングで居眠りしている顔を見ると小さい頃と同じ顔をしていて可愛いよ。きっと何歳になっても可愛いんだろうなと思う。もうすぐ大学を卒業して新社会人で関東から大阪に行ってしまう。とっても寂しい』
子どもはやがて巣立っていくもの。わかっていても、胸が締めつけられる瞬間なのでしょう。また、こんな意見もありました。
『男の子ってママにとって特別な存在。だから大人になっても可愛いと感じる。ただその可愛さは幼児期とは違うけれどね』
『大学1年の息子、大人ぶっているけれど可愛いよ』
たしかに、幼い頃の可愛さと、大人になってからの可愛さは少し質が違うのかもしれません。しかしわが子はいつになっても可愛い存在なのでしょう。こんな言葉からは、成長した息子を見守るママの温かなまなざしが伝わってきます。
外には感情を出さない方がいい
しかし大きくなった息子に、ママの「可愛い」と思う気持ちを口にしてはいけないようです。
『大きくなってきて男っぽさも出てきているなと思うけれど、ふとしたときに「まだぜんぜん可愛いじゃん！」となる。うっかり「可愛い」って言うと「可愛いは嬉しくない」って不機嫌になるから表に出さないようにしている』
男の子は成長するにつれて「可愛い」と言われることをイヤがる場合もあるようです。それでも、家族のなかではずっと愛おしい存在なのでしょう。
いつかは手放す日がくる
最後に、こんな言葉もありました。
『相手ができたら手放そうね』
いつか恋人ができて、結婚して、家庭をもつ日がくるかもしれません。そのとき、ママは少し離れた場所から見守る立場になるのでしょう。膝に乗ってきたり、一緒に寝たいと甘えてきたりする時間は、実はとても短いのかもしれません。子どもは少しずつ親から離れ、大人になっていきます。でも、ママにとっては、いくつになっても「わが子」であることに変わりはないのでしょう。
投稿者さんの息子さんも、やがて親離れの時期を迎えるかもしれません。けれど今はまだ、膝に乗ってくる10歳の甘えん坊。その時間を「可愛い」と思いながら過ごせること自体が、きっとかけがえのない思い出になるのでしょう。