水難事故が増える夏の時期を前に、5月14日に高知県南国市で警察と消防が合同で水難救助訓練をおこないました。14日に南国市の国分川で行われた救助訓練は、水難事故が増える季節を前に消防と警察が連携して、迅速な対応ができるよう毎年行っているものです。訓練には南国警察署と南国市消防署から約30人が参加し、救助用のボートの操作方法や、おぼれている人をボートに引き上げる際のコツなどを確認していました。ま