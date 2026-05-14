【北京＝遠藤信葉】８年半ぶりにトランプ米大統領が訪れている中国・北京の中心部は１４日、多数の治安要員が出動し、厳重な警備態勢が敷かれた。「米中友好」を演出する動きもあり、習近平（シージンピン）政権として今回の訪中成功に万全を期す姿勢がみられた。１４日午前、トランプ氏が滞在するホテルは出入り口が封鎖され、部外者の立ち入りが禁じられた。周辺にバリケードが多数配置され、武装警察や私服警官が通行人に目