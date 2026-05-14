昨夜、魚津市で道路わきの樹木や竹林を焼く火事が相次ぎました。いずれも火の気のないところで起きていて、警察は不審火の可能性も視野に、火事の原因を調べています。警察や消防によりますと、昨日、午後9時8分に、魚津市湯上竹林で火事に気付いた人が110番通報しました。その9分後の午後9時17分には、竹林から直線距離で750メートルほど離れた魚津市宮津で「家の近くの木が燃えている」と消防に通報がありました。いずれも