13日は都市部でもひょうが降るなど、列島各地で荒れた天気となりました。午後5時半過ぎの東京・お台場は、強い風が吹き、それに伴い雨も横殴りで降っている状態。同じ時間、天気カメラは灰色の空に光る稲光を捉えていました。午後6時の江戸川区は、強い雨が降っていて、視界が悪く前が見えづらくなっていました。大気の状態が不安定となった日本列島。13日は局地的にひょうが降り、落雷も発生しました。各地で激しい雨や雷雨となっ