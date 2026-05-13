県教育委員会は、県内の複数の小・中学校でひと学級の定員が超過していたと発表しました。学校のある自治体と連携し、対応していく方針です。 学級編成は今年度、小学1年生から中学1年生までのひとクラスの上限が35人と法律で定められています。県教育委員会は13日、すでに発表のあった上越市と新発田市に加え、長岡市・三条市・村上市で35人を超過する学校があったと発表しました。 超過している学校は、5つの市であわ