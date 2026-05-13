Jリーグは12日、Jリーグ百年構想リーグにおけるTV放送の追加を発表した。TV放送追加となったのは、23日のJ1百年構想リーグEAST第18節・柏レイソルvs.ジェフユナイテッド千葉(@三協F柏)と、24日のJ2・J3百年構想リーグEAST-B第18節・松本山雅FCvs福島ユナイテッドFC(@サンアル)。『DAZN』に加え、前者は『千葉テレビ』、後者は『長野朝日放送』で放送される。▽J1百年構想リーグEAST第18節5月23日(土)柏 18:00 千葉 [三協F柏] D