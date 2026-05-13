瀬戸内地方は晴れているところが多いですが、湿った空気や上空の寒気の影響で雷雨になっているところがあります。夜もおおむね晴れますが、局地的に雷雨になるでしょう。 14日にかけて天気が急変するおそれがあるため、空模様の変化に注意してください。朝の最低気温は岡山で15度、津山で12度、高松で17度の予想です。13日朝よりもやや気温が低くなります。日中の最高気温は岡山と津山で27度、高松で28度でしょう。13日と同じくら