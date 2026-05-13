【モデルプレス＝2026/05/13】俳優の片桐仁が5月12日、自身のInstagramを更新。母の日の家族ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】52歳名バイプレーヤー「鼻が似てる」イケメン息子2人＆美人妻公開◆片桐仁、母の日の母＆息子ショット公開片桐は「昨日は＃母の日でした。男3人でカラフルになるように、花を選びました！」とつづり、妻と息子2人が密着する姿を公開。妻の手には、色とりどりの華やかな花束が抱えられており