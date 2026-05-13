ユヴェントスがマンチェスター・シティを退団する2選手に関心を寄せているようだ。12日、イタリア紙『トゥットスポルト』が伝えている。2019−20シーズンを最後にスクデットから遠ざかる中、ルチアーノ・スパレッティ体制2年目でのさらなる飛躍に向けて、今夏の移籍市場での積極補強を計画しているユヴェントス。各ポジションに少なくとも1人ずつ続戦力を加えたいと考えている模様で、移籍金が発生しないフリートランスファー