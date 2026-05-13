大相撲夏場所４日目（１３日、東京・両国国技館）、十両炎鵬（３１＝伊勢ヶ浜）が十両大花竜（２４＝立浪）をとったりで下して初日から４連勝。３年ぶりとなる十両の土俵で快調に白星を重ねている。取組後は「左（下手）が入った時に離しちゃうあたりがまだまだ。ああなったら自分の形なので決めたかった。たまたま勝ちを拾った」と自ら課題を挙げる一方で「（とったりは）感覚が研ぎ澄まされている。それだけいい状態なのかな