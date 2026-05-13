13日朝、横手市十文字町で枯草が焼ける火事がありました。けがをした人はいませんでした。横手警察署の調べによりますと、13日午前8時半ごろ、横手市十文字町上鍋倉字中仙刈の農耕地などの枯草が燃えているのを、通りかかった男性が見つけ消防に通報しました。火は約1時間後に消し止められましたが、約40平方メートルの枯草が焼けました。けがをした人はいませんでした。警察が出火の原因を調べています。