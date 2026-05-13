インターネットに関連する犯罪や被害の防止に向け、大分市の高校生が警察から「サイバー防犯ボランティア」に委嘱されました。 【写真を見る】IT学ぶ高校生警察から「サイバー防犯ボランティア」に委嘱大分 大分県警察本部から「サイバー防犯ボランティア」に委嘱されたのは、県立情報科学高校デジタル創造科の2年生82人です。 13日の交付式では県警サイバー犯罪対策課の井田秀昌課長が委嘱