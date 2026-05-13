ニュージーランドＴで３着に好走して、先週のＮＨＫマイルＣは１３着に敗れたジーネキング（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父コントレイル）は、次走はラジオＮＩＫＫＥＩ賞（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）に向かう。同馬を管理する斎藤誠調教師が５月１３日、明かした。巻き返しへ向け、指揮官は「まだそこまで脚質転換ができていない。まだ教えることは多いです。これからですね」と今後の成長に期待した。