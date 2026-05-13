落語家の桂文珍（７７）が１３日、大阪・なんばグランド花月で行われた「吉例８８第四十四回桂文珍独演会」（８月８日）の概要発表会見に出席した。同公演は、文珍が４４年間休まず続けてきた落語公演だ。今年は新作落語「ナム２アル２（なむなむあるある）」、落語作家・小佐田定雄氏が書いた「星野屋」、古典落語の「帯久（おびきゅう）」を披露。ゲストに春風亭小朝を迎え、大いに盛り上げるという。桂米朝から手ほど