【56本目2】 5月13日 公開 56本目2「歯科衛生士人妻の唇は…」を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月13日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の56本目2「歯科衛生士人妻の唇は…」をヤンマガWebにて公開した。 56本目2では、お花見に乱入してきた羽純と、どこで会ったか思い出せないツヨシ。そんな中、彼女と一緒に帰ることになるのだが……