11日、『ステーキガスト』の公式Xアカウントで毎月恒例の「ステーキ食べ放題」を、5月29日の開催をもって終了することを発表した。約2年半にわたり累計17万食を提供してきたこのイベントは、90分制でカットステーキコースが2,900円（税込）、プレミアムコースが5,800円という価格設定で、肉好きの間では「月に一度の祭り」として親しまれてきた。【写真】「ラスト必ず行く」終了予定のステーキ食べ放題のラインナップ『ステーキ