ファジアーノ岡山 江坂任選手 2026年6月13日に開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」の出場選手を選ぶファン・サポーター投票の最終結果が12日、発表されました。 J1ファジアーノ岡山から江坂任選手が選ばれました。江坂選手は4万8078票を獲得し、J1WESTのMF部門で3位でした。 江坂選手は高い技術を持つ33歳で、日本代表の経験もあります。明治安田J1百年構想リӦ