ロシアのプーチン大統領は１２日、複数の核弾頭を搭載できる新型の大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「サルマート」の発射試験に成功したと、戦略ロケット軍司令官から報告を受けた。露大統領府が発表した。今年末までに東シベリアのクラスノヤルスク地方の部隊に実戦配備する計画だ。ロシアは核戦力を誇示し、欧米やウクライナをどう喝する狙いがあるとみられる。９日の旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日の式典では、ウクライナによる