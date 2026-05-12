スターバックス コーヒー ジャパンは、5月13日よりスターバックス リザーブ ロースタリー 東京のサマーシーズンをスタートさせる。今年は抹茶や煎茶といった和素材にマンゴーやパイナップルを掛け合わせたビバレッジなど、同店ならではの新しい楽しみ方を提案するという。さらに、初のモーニングプレートも展開し、一日を通して楽しめるシーズンをお届けするとのことだ。ビバレッジ イメージ画像モーニング イメージ画像○和素材と