畳の上での熱い戦いです。12日、鹿児島市で高校生の競技かるた大会が開かれました。一瞬にかける高校生のまなざし。高校生の白熱の戦いを取材しました。鹿児島市で12日に開かれたのは、県高校小倉百人一首かるた選手権です。団体戦には初出場の鹿屋高校や鹿屋女子高校を含む、これまでで最も多い県内9つの高校が参加しました。「競技かるた」は読み上げる上の句を聞き、下の句が書かれた札を相手よりも早く取る競技。使う札