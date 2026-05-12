「連覇食い止めたい」高校生の競技かるた大会で新たな主役――絶対王者鶴丸に挑む
畳の上での熱い戦いです。12日、鹿児島市で高校生の競技かるた大会が開かれました。一瞬にかける高校生のまなざし。高校生の白熱の戦いを取材しました。
鹿児島市で12日に開かれたのは、県高校小倉百人一首かるた選手権です。団体戦には初出場の鹿屋高校や鹿屋女子高校を含む、これまでで最も多い県内9つの高校が参加しました。
「競技かるた」は読み上げる上の句を聞き、下の句が書かれた札を相手よりも早く取る競技。使う札は百人一首の100枚ある札のうち50枚です。互いに25枚ずつ自分と相手それぞれの陣地に札を並べ、自分の陣地の札を早くなくしたほうが勝ちとなります。
（鹿屋女子高校・尾迫 蒼空さん）
「1人1人の努力が報われて、決勝トーナメントに上がることができてすごくうれしい」
部員全員が競技歴約1年。準決勝の相手は去年この大会で準優勝の加治木高校です。強豪校相手に粘りの戦いを見せますが、1歩及ばず、4対1で敗れました。しかし、その後の3位決定戦では、国分高校に勝利し、初出場ながら見事3位入賞を果たしました。
（鹿屋女子高校・尾迫 蒼空さん）
「嬉しいです。団体でも3位という結果で嬉しい。楽しかったです。いい引退試合になりました」
決勝は大会41連覇中の鶴丸高校と、大会初優勝を目指す加治木高校の戦いです。
（鶴丸高校・小田 彩愛さん）
「全国大会まで行けるよう、精一杯仲間を信じて優勝できるよう頑張りたい」
（加治木高校・寺原 史恵さん）
「鶴丸が絶対王者と言われているので、連覇を食い止められるように頑張りたい」
静寂の中始まった決勝戦。鶴丸高校がリードする展開で試合は進みますが、加治木高校も意地を見せ鶴丸高校を相手に食らいつきます。そして2対2で迎えた終盤戦、加治木高校が最後の勝負を制し、今大会初の優勝を決めました。
（加治木高校・寺原 史恵さん）
「言葉に言い表せられないぐらいうれしい。全国大会は想像がつかないが、自分たちの実力が発揮できるように頑張りたい」
優勝した加治木高校は、今年7月に滋賀県で開かれる全国大会に出場します。