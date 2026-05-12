セブン−イレブン・ジャパンが人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズの商品を、5月12日から期間限定で発売中です。SNS上では、「腹パンパン」「ありえん重量で笑った」と話題になっています。【画像】でっか…重量1キロ超え「デカ豚ラーメン」ほか、増量商品を見る！（13枚）「デカ豚ラーメン」の重さに驚きの声「感謝盛り」シリーズは、第1弾と第2弾の2期間に分けて発売。第1弾の6商品の中でも特に話題