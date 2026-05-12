セブン−イレブン・ジャパンが人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズの商品を、5月12日から期間限定で発売中です。SNS上では、「腹パンパン」「ありえん重量で笑った」と話題になっています。

【画像】でっか…重量1キロ超え「デカ豚ラーメン」ほか、増量商品を見る！（13枚）

「デカ豚ラーメン」の重さに驚きの声

「感謝盛り」シリーズは、第1弾と第2弾の2期間に分けて発売。第1弾の6商品の中でも特に話題になっているのが、野菜・麺・スープ・背脂ニンニクを増量した「中華蕎麦（そば）とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」（734円、以下、税込み）です。

重量は1キロを超えており、SNS上では「ダンベルか？ってくらい重いです（笑）」「クッキングスケールで計ったらエラーで草」「片手で持って帰ったんだけど、バカ重たかった」「手に取った瞬間ありえん重量で笑ってしまった」と重さに驚く声が上がっています。

食べた人からは、「腹パンパンだわ」「想像より満足した」「増量ラーメン幸せすぎる」「逆詐欺レベルで太っ腹すぎて草」とのコメントが。さらに、カロリーは1446キロカロリーで脂質は81.6グラム。電子レンジでの加熱時間は500ワットで10分となっています。「10分はしゅごい…」「すごい、こんな食べ物あるんだね」などの声が上がりました。

同月25日までの第1弾ではほかに、「直火炙（あぶ）りのゴロっと焼豚チャーハン」（496円）、「つぶつぶコーンマヨネーズ」（170円）、「セブン−イレブンこだわり THEたまごサンド」（291円）、「ふわっと生どら焼 つぶあん＆ホイップ」（213円）、「こうじ味噌（みそ）マヨネーズ入り 野菜スティック」（280円）がラインアップされています。

同月19日から6月1日までの第2弾では、「つゆまで旨（うま）い 牛丼」（645円）、「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」（529円）、「ソーセージエッグマフィン」（311円）、「チョコクリームのふわもちちぎりパン」（170円）、「かじるニューヨークチーズケーキ」（291円）、「塩むすび」（156円）が登場します。

