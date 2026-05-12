全長4m未満で「7人乗り」しかも100万円切り!? 日産「グラバイト」がちょっと信じられない件コンパクトカーの「ノート」よりも短い全長で7人乗りを成立させ、100万円以下からという驚異の価格を実現している日産「グラバイト」。インド専用モデルではありますが、日本市場にも通じる価値を感じさせる一台です。2026年2月18日に日産がインドで発表した新型「グラバイト」は、インド市場専用の低価格MPV（いわゆるミニバン）です