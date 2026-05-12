アニメ制作のユーフォーテーブルは、徳島市の中心部・東新町地区で昭和初期に建てられた歴史的建造物「旧みずほ銀行徳島支店」（徳島市東船場町）を取得した。エンターテイメント施設として活用する予定で、空き店舗の増加により空洞化が深刻な東新町地区活性化にも期待の声が出ている。【こちらも】新長田駅近くに医療モール「BP新長田メディカルビル」開業旧大手靴商社の本社ビルを改装旧みずほ銀行徳島支店は、昭和初期の