ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年5月12日にスタートしたキャンペーンを紹介します。ミニサイズ「カップヌードル」の無料券も「1個買うと1個もらえる」キャンペーン5月12日から18日まで実施しているキャンペーンは、6つあります。1個目の対象商品は、サントリー「サントリー天然水 うめソルティ」（540ml）です。1本購入すると、「グリーンダカラ」（6