【ファミマ】5月12日から「スープDELI」「ワンタン」などの無料券が登場中！お茶1本が実質無料になるキャンペーンも。

ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年5月12日にスタートしたキャンペーンを紹介します。

ミニサイズ「カップヌードル」の無料券も

「1個買うと1個もらえる」キャンペーン

5月12日から18日まで実施しているキャンペーンは、6つあります。

1個目の対象商品は、サントリー「サントリー天然水 うめソルティ」（540ml）です。

1本購入すると、「グリーンダカラ」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、伊藤園「健康ミネラルむぎ茶」（670ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は、日清「完全メシ」の「カレーメシ 欧風カレー」「ユッケジャン」「トムヤムライス」「汁なしカップヌードル」。

いずれか1個を購入すると、「カップヌードル ミニ」（36g）1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、「完全メシ」の「ユッケジャン」と「汁なしカップヌードル」は、沖縄県では実施していません。

4つめの対象商品は、東洋水産「緑のたぬき天そば 小えび三昧天ぷら」「赤いきつねうどん 2枚入りお揚げ」「緑のたぬき天そば でか盛」「赤いきつねうどん でか盛」です。

いずれか1個を購入すると、「ワンタン」の「しょうゆ味」「とんこつ」「琉球そば味」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、北海道のみ「スープカレー ワンタン」も引換対象です。

5つめの対象商品は、クノール「スープDELI クリーミーカルボナーラ」です。

1個購入すると、「スープDELI」の「まるごと1個分完熟トマトのスープパスタ」「ポルチーニ香るきのこのクリームスープパスタ」「たらこクリームスープパスタ」「サーモンとほうれん草のクリームスープパスタ」「クラムチャウダーパスタ入り」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

6つめの対象商品は、明治「ブルガリアヨーグルト 果実Special」の「白桃」「6種のフルーツバリエ」（各180g）。

どちらか1個を購入すると、「ブルガリアヨーグルト脂肪0 ジューシー果実」の「ブルーベリー＆3種のベリー」「苺」（各180g）のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも5月19日7時から25日まで。

また、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象商品をファミペイ払いで購入すると無料クーポンがもらえます。

1つめの対象商品は、キリン「小岩井 Theカフェオレ」（500ml）。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、不二家「カントリーマアム」の「チビまみれ ザ・ワールド スイス編」と「チョコまみれ」です。

どちらか1個を購入すると、「カントリーマアム チョコまみれ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、どちらも5月19日から25日まで。

スイーツに使えるクーポン登場

【ファミマルスイーツ30円引き】

5月12日から25日までの期間、「ファミマルSweets（ファミマルスイーツ）」の商品をいずれか1個購入するごとに、次回「ファミマルSweets」全品に使える30円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は、5月12日7時から6月1日まで。

なお、沖縄県では未実施。他のセールや割引券・引換券との併用はできません。

【ファミマルのお茶が実質無料】

5月12日から18日（5時から11時）までの期間、おむすび2個とファミマルのお茶（麦茶／緑茶／ジャスミン茶、各600ml）をセットで購入すると、合計価格から118円引きになります。

対象のファミマルのお茶が118円なので、実質お茶が無料になる計算に。

なお、おむすびの冷凍食品は対象外です。

【アイスの実50円引き】

5月12日から25日までの期間、グリコ「アイスの実」の「完熟マンゴー」「ぶどうマスカット」のどちらか1個に使える50円引きファミペイクーポンを配信しています。

【オイコス30円引き】

5月12日から25日までの期間、ダノン「オイコス」の「プレーン加糖」「メロンミックス」のどちらか1個に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。

【ヘルシア50円引き】

5月12日から25日までの期間、キリン「ヘルシア うまみ緑茶」（500ml）に使える50円引きファミペイクーポンを配信しています。

【野菜一日これ一本30円引き】

5月12日から25日までの期間、カゴメ「野菜一日これ一本」「野菜一日これ一本 トリプルケア」のどちらか1個に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。

【リポビタンゼリー60円引き】

5月12日から25日までの期間、「リポビタンゼリー」の「パフォーマンス ラムネ風味」「エナジー風味」のどちらか1個に使える60円引きファミペイクーポンを配信しています。

【「C1000」30円引き】

5月12日から6月15日までの期間、「C1000」の「ビタミンレモン」「ビタミンアップル」「ビタミンレモン コラーゲン＆ヒアルロン酸」「ビタミンレモン クエン酸」のいずれか1個に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。

【PLUSカルピス30円引き】

5月12日から6月15日までの期間、「PLUSカルピス」の「睡眠・腸活ケア」「免疫サポート」のどちらか1個に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。

【アリナミンV＆V NEW150円引き】

5月12日から6月15日までの期間、「アリナミンV＆V NEW」（指定医薬部外品）に使える150円引きファミペイクーポンを配信しています。

【アリナミンV100円引き】

5月12日から25日までの期間、「アリナミンV」（指定医薬部外品）に使える100円引きファミペイクーポンを配信しています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ