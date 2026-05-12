メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊根村の茶臼山高原で、シバザクラが見頃を迎えています。 茶臼山高原の標高1358メートルにある「芝桜の丘」では、広さ約2.2ヘクタールの敷地に、ピンクや紫など7種類40万株のシバザクラが植えられています。 茶臼山高原協会によりますと、4月の気温が高かったこともあり、例年よりも開花が5日ほど早かったということで、現在見頃を迎えています。 5月9日から「芝