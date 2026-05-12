気象庁は11日(月)、東北から沖縄・奄美にかけての広い範囲で「高温に関する早期天候情報」を発表しました。この先は広い範囲で平年より気温の高い日が続く見込みです。17日(日)頃からは季節先取りの暑さとなり、東京や名古屋、大阪では30℃以上の真夏日となるでしょう。まだ体が暑さに慣れていない時期のため、熱中症に注意が必要です。気象庁「高温に関する早期天候情報」を発表気象庁は11日(月)、「高温に関する早期天候情報」を