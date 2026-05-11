ユナイテッドアローズ2026年3月期連結業績は、売上高が前期比9.1％増の1646億円、営業利益が同14.3％増の91億円、純利益が同42.7％の61億円だった。営業利益以下は3月に上方修正していた金額を上回った。原価高騰、為替変動の中でも粗利率は2015年3月期以降の最高水準となる52.4％で着地。2024年〜2026年3月期で推進してきた中期経営計画を概ね達成した。【画像をもっと見る】単体のユナイテッドアローズのチャネル別売り上げ