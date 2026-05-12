noteが主催する「創作大賞2023」で幻冬舎賞を受賞した斉藤ナミさん。SNSを中心にコミカルな文体で人気を集めています。「愛されたい」が私のすべて。自己愛まみれの奮闘記、『褒めてくれてもいいんですよ？』を上梓した斉藤さんによる連載「嫉妬マニア」第26回は「〈嫉妬の専門家〉を自称していながらいざその矢印が向けられると、ギャフン！だった」ですこの記事のすべての写真を見る* * * * * * *前回「宗教２世の私は、母をまっ