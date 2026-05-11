片山財務大臣は、午後7時すぎ、きょう（11日）来日したアメリカのベッセント財務長官を千代田区の日本料理店に招き、夕食会を開催しました。1時間半にわたってベッセント長官をもてなした片山財務大臣は、夕食会後にJNNの取材に応じ、次のように話しました。Q.どのような会談でしたか？片山さつき財務大臣「いいミーティングだったということだけで。明日、また正式に会議をやりますので」Q.テーマとしてはどのようなことを話され