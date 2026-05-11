中国の4月の消費者物価指数が前の年の同じ月と比べて1.2%上昇し、7か月連続のプラスとなりました。イラン情勢悪化による燃料価格の高騰が影響しています。中国国家統計局の発表によりますと、4月の消費者物価指数は前の年の同じ月と比べてプラス1.2%となりました。イラン情勢の悪化により、ガソリンなどの交通燃料がプラス17.4%と大幅に上昇したことが、指数を押し上げた要因となっています。一方、食品はマイナス1.6%、自動車はマ