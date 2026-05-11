アメリカのトランプ大統領の中国訪問に先立ち、ベッセント財務長官がさきほど日本に到着しました。あす、高市総理と会談する予定です。ベッセント財務長官は午後3時半ごろ、羽田空港に到着しました。あす、高市総理や片山財務大臣らと会談する予定です。一連の会談では、円安での推移が続く為替の問題のほか、レアアースの調達をはじめとする経済安全保障での日米協力、イラン情勢などについて議論される可能性があります。ベッセ