【第48話】 無料公開期間：5月17日まで 第48話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは5月11日、牛乳麦ご飯氏によるマンガ「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」第48話「ボーイッシュ彼女は本音を打ち明けるのが苦手すぎる」の無料公開を「ガンガンONLINE」にて開始した。公開期間は5月17日まで。 第48話では、カフェでちょこちゃんの恋愛相談を聞く大地とあきら。あき