長時間デスクワークを続けるとパフォーマンスは落ちがちだ。どのタイミングで休息をとるべきか。筑波大学の松井崇准教授は「脳の性能は疲れを実感する1時間前くらいから落ち始めているため、疲れを感じた時点で手遅れだ。それより前に指先に疲れの兆候が出ることがある」という――。写真＝iStock.com／Nuttawan Jayawan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Nuttawan Jayawan■なぜ桜木花道は最後の最後でパスミスしたか脳疲