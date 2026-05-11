【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2025年「イケナイ太陽」のリバイバルヒットをきっかけに、19年ぶりとなる『NHK 紅白歌合戦』への出場を果たすなど、勢いの止まらないORANGE RANGE。6月12日に開幕となる『FIFA ワールドカップ 2026』の全104試合を配信するDAZNサッカーアンセムをORANGE RANGEが担当することが発表された。 ■ORANGE RANGE自身も楽しみながらDAZNサッカーを全力で盛り上げる この