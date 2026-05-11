ORANGE RANGE最新アーティスト写真公開！話題のDAZNサッカーアンセムのタイトル決定＆楽曲の一部を公開

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2025年「イケナイ太陽」のリバイバルヒットをきっかけに、19年ぶりとなる『NHK 紅白歌合戦』への出場を果たすなど、勢いの止まらないORANGE RANGE。6月12日に開幕となる『FIFA ワールドカップ 2026』の全104試合を配信するDAZNサッカーアンセムをORANGE RANGEが担当することが発表された。

■ORANGE RANGE自身も楽しみながらDAZNサッカーを全力で盛り上げる

このたび、そんなORANGE RANGEの最新アーティスト写真が公開。「オレンジではなく青くなっちゃった」アーティスト写真は、ここからド派手に盛り上げてくれそうなメンバー5人が台座に乗り、意気込む姿が。

クリエイティブは、数多くのアーティストのアートワークを手がけているフジイセイヤが担当。20年前に「チャンピオーネ」で日本中を熱狂の渦に巻き込んだORANGE RANGEが、あらゆる世代、そしてリアルとネットの垣根を越えて、観る者すべてをひとつにし、さらには「象徴となるような存在に」という意味も込められた、期待感の溢れる1枚となっている。

さらに、DAZNサッカーアンセム楽曲のタイトルが発表。タイトルは「1000%」（読み：センパーセント）。タイトルの由来に対してメンバーのHIROKIは「諦めない気持ちだったり、自分を信じるという事に迷いはない。揺るがないという意志の強さを表現したかった。勝敗の確率ではなく、この思いは確実という意味を込めて1000%」とコメント。また、YouTubeでDAZNサッカーアンセムムービーも公開され、曲の一部が視聴可能に。まさに“ド派手にいこう！”を感じるお祭りアンセムとなっている。

世代を超えて受け継がれるサッカーへの情熱と、世界中が熱狂する 1ヵ月間を最高に彩る新曲、そして彼らの挑戦の全貌は、後日発表となる。

■リリース情報

2024.04.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE 「ドラマティック平凡」

■関連リンク

DAZN 公式サイト

https://www.dazn.com/ja-JP/home

ORANGE RANGE OFFICIAL SITE

https://orangerange.com/