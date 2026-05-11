中国の労働節（メーデー）連休が5月6日に終了しました。連休中の移動や消費に関する複数のデータから、中国の消費市場が全面的に回復していることが明らかになりました。中国交通運輸部や国家税務総局などのまとめによりますと、5月1日から5日までの全国の地域間移動者数は延べ15億1700万人に達し、前年同期比で3．49％増加しました。消費関連業種の売上高は同14．3％増を記録しました。そのうち、飲食業は31．4％増、文化・スポー