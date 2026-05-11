犬を満足させる知育遊び7つ 知育遊びは、難しいことをさせるものではありません。犬が「考える」「探す」「工夫する」といった行動を自然に引き出すだけでも、十分よい刺激になります。 まずは、取り入れやすい遊びから見ていきましょう。 1.ノーズワーク（おやつ探し） タオルの下や部屋の数か所にフードやおやつを隠して、鼻を使って探してもらう遊びです。犬は嗅覚を使うと満足度が高く、短