平河ヒューテック [東証Ｐ] が5月11日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比81.4％増の46.3億円に拡大し、27年3月期も前期比1.3％増の47億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比6円増の53円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の10億円に