RYO（MC）、RYOJI（Vo＆MC）、大蔵（MC）からなる3人組ラップグループ・ケツメイシが11日、公式SNSを更新。現在開催中のツアー来場者に注意喚起を行った。【写真】相次ぐマナー違反に…ケツメイシが発表した声明全文現在、メジャーデビュー25周年を記念した全国11都市で17公演を開催する全国アリーナツアーを開催中だが、「近年、残念ながら一部のお客様による、場内へのアルコールの持ち込みや場内撮影・録音などの禁止行為に